Один человек сгорел в частном доме в Севастополе

Севастополь, 11 февраля. Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Гагаринском районе Севастополя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы 10 февраля в 16.36. На место происшествия прибыли пожарные, горел одноэтажный дом.

При вскрытии дверей оказалось, что в здании находится один человек. Медикам не удалось спасти пострадавшего, он скончался, пишет Forpost.

Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара и гибели человека.

Ранее сообщалось, что в одном из московских хостелов произошел пожар, погиб один человек.