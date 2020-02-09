Тело семилетнего ребенка нашли в Симферополе

Симферополь, 9 февраля. Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями нашли в автомобиле в Симферополе, об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

«В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди», ― сказано в сообщении.

Рядом с автомобилем обнаружили мать ребенка без сознания. По предварительной версии, 8 февраля мать мальчика забрала его от мужа, с которым ребенок жил после расставания родителей. Женщина должна была вернуть ребенка в назначенное время, но пропала. Тогда родственники забили тревогу.

«Вечером ее в бессознательном состоянии … обнаружили у машины прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов», ―отметили в СКР.

В настоящее время женщина находится в больнице. В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, свидетельствующие о причастности матери к убийству ребенка. Следователи проводят допросы родственников и необходимые экспертизы.