Туриста смыло огромной волной с пирса в Алуште

Севастополь, 7 февраля. Сотрудники МЧС оказали помощь туристу из Череповца, которого смыло волной с причала в Алуште, сообщили в пресс-службе республиканского спасательного ведомства.

Инцидент произошел вечером 6 февраля возле санатория «Морской уголок». Товарищ пострадавшего стал очевидцем происшествия. Он помог туристу выбраться из воды.

Прибывшие сотрудники МЧС предоставили мужчине термоодеяло и теплое питье. По данным ведомства, 6 февраля на побережье Крыма был шестибалльный шторм.

Возле пляжа «Ласточкино гнездо» и Приморского пляжа погибли три человека. Двое мужчин и женщина утонули, их спасти не удалось.

По данным Forpost, 7 февраля в Крыму будет холодно, северный ветер усилится до 12 метров в секунду. Возможны осадки в виде мокрого снега. МЧС предупреждает крымчан и туристов об опасности нахождения на пирсе.