Бушующий шторм унес жизни уже трех человек в Крыму

Севастополь, 6 февраля. На Южном берегу полуострова Крым мужчина утонул в бушующем море. Россиянин вышел на пирс, откуда его смыла сильная волна. Инцидент стал третьим за последние дни.

Трагичный случай произошел в четверг около полудня. На место происшествия в район Приморского пляжа выдвинулись спасатели и медики, однако спасти мужчину им так и не удалось из-за высоких волн, сообщает издание ForPost со ссылкой на ГУ МЧС Республики Крым.

«К сожалению, мужчина погиб. Наши сотрудники обнаружили его на расстоянии 20 метров от береговой линии. Зафиксирован шторм силой около 4 баллов. И несмотря на опасность, мужчина отправился на пирс», – пояснили в экстренных службах региона.

Ранее в Ялте в районе пляжа «Ласточкино гнездо» волна с причала сбила мужчину и девушку. К их поиску были привлечены водолазы, рыболовецкие суда. К подъему в воздух был готов вертолет МЧС, однако тела молодых людей были обнаружены спустя несколько часов судном, проходившим мимо.

В течение второго дня Крымский полуостров находится под властью непогоды из-за прохождения южного циклона. Синоптики предупреждают, что к выходным в регионе пройдут сильные осадки и сильно похолодает. Вместе тем, на полуострове уже усилился северно-западный ветер с порывами до 27 м/с.