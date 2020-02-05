Жители Севастополя требуют восстановить исторический банный комплекс

Симферополь, 5 февраля. Местные жители будут добиваться восстановления исторического здания общественной бани в Севастополе. Культовое строение, которое расположено на улице Леваневского, многие годы стоит заколоченным.

Горожане хотят, чтобы баня была по карману людям с низким и средним достатком, а также пенсионерам. С этой целью они подготовили обращение в совет Нахимовского муниципалитета с просьбой помочь исполнить мечту тысяч местных жителей.

«Мы же не хотим сауну, где золотые туалеты, мы хотим обычную, самую простую, чтобы была парная, веник и душ», — отмечает один из инициаторов сбора подписей Татьяна Биликчи.

По словам Биликчи, свои подписи уже оставили порядка тысячи человек. Планируется, что количество подписей увеличится до двух тысяч к 11 февраля, передает издание ForPost.

«Мы работаем по-честному, это подписи конкретных живых людей. Мы год уже ходим, нам только обещают», — говорит женщина.

Представители муниципальных органов говорят, что в курсе истории с баней. Эта тема является очень серьезной и находится на контроле местных властей.

«Я собираюсь вынести этот вопрос на ближайшую сессию Нахимовского муниципального Совета, заручиться поддержкой абсолютно всего нашего депутатского корпуса», — заверил депутат Нахимовского муниципального Совета Дмитрий Молчанов.

Предложения по возрождению исторического банного комплекса направят губернатору.