Ребенок и взрослый погибли в лобовом ДТП в Крыму

Симферополь, 5 февраля. Два человека погибли, еще пять пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Крыму. Как сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД РФ Ольга Кондрашова, один из погибших — ребенок полутора лет.

ДТП произошло в Сакском районе полуострова. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб, в результате чего погибли два человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. Пятеро человек получили травмы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее во вторник «Газета.ру» сообщала о смертельном ДТП в Воронежской области. Инцидент произошел на 655-м километре трассы М-4 «Дон». Автобус Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и ударился об грузовик МАЗ. Двое человек погибили на месте, еще двое госпитализированы.