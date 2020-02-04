Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Происшествия

Жительница Евпатории забила насмерть и сожгла знакомую

142
0 Оставить комментарий

Жительница Евпатории забила насмерть и сожгла знакомую

Симферополь, 4 февраля. Жительница поселка Заозерный убила знакомую и сожгла ее тело, сообщили в СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Убийство произошло в апреле 2018 года в Евпатории. По данным правоохранителей, 47-летняя женщина находилась в гостях у приятельницы.

Она нанесла жертве несколько ударов по голове тяжелым предметом. Чтобы скрыть следы преступления, она пететащила тело в подвал недостроенного дома и подожгла.

Подсудимую приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Ранее сообщалось, что в Красноярске гость жестоко расправился с парой. Он забил мужчину и женщину мясорубкой.

Новости партнеров

Новости партнеров