Жительница Евпатории забила насмерть и сожгла знакомую

Симферополь, 4 февраля. Жительница поселка Заозерный убила знакомую и сожгла ее тело, сообщили в СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Убийство произошло в апреле 2018 года в Евпатории. По данным правоохранителей, 47-летняя женщина находилась в гостях у приятельницы.

Она нанесла жертве несколько ударов по голове тяжелым предметом. Чтобы скрыть следы преступления, она пететащила тело в подвал недостроенного дома и подожгла.

Подсудимую приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Красноярске гость жестоко расправился с парой. Он забил мужчину и женщину мясорубкой.