Крымчанин жестоко расправился с женщиной за отказ познакомиться

Евпатория, 3 февраля. Полиция задержала в Евпатории мужчину, убившего женщину, которая отказала ему в знакомстве, сообщили в СК РФ по Крыму.

По данным следствия, тело 54-летней погибшей нашли в ноябре 2019 года. Правоохранители обнаружили следы на трупе колото-резаное ранение.

Позднее был задержан судимый 45-летний житель Сакского района. Подозреваемый признался в содеянном и объяснил мотив убийства. По его словам, он неоднократно предлагал женщине познакомиться.

Когда она снова ответила отказом, он разозлился и зарезал крымчанку. После этого преступник ударился в бега и некоторое время прятался в Севастополе.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое пассажиров напали с ножом на таксиста-мигранта, а затем угнали его атвомобиль.