Подземный тоннель нашли рабочие в центре Севастополя

Севастополь, 3 февраля. Тоннель, проходящий под площадью Лазарева, обнаружили рабочие во время строительных работ в Севастополе.

Земельные работы ведутся в рамках реализации проекта по реконструкции улицы Большая Морская. Из-за обнаружения тоннеля, который может представлять историческую ценность, работы приостановили.

По словам севастопольца Арсения Буравеля, тоннель открыли еще в октябре. Но подрядчик не хотел останавливать реконструкцию.

В итоге из-за внимания общественности к находке 20-метровый тоннель полностью раскопали. Им занялись сотрудники управления охраны объектов культурного наследия города.

Не исключено, что тоннель мог вести к школе, которая работала в годы Великой Отечественной войны. Все найденные артефакты на Большой Морской передадут специалистам, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что власти Балаклавы объявили конкурс проекта по озеленению общественных пространств города.