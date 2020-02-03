Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Общество

Подземный тоннель нашли рабочие в центре Севастополя

46
0 Оставить комментарий

Подземный тоннель нашли рабочие в центре Севастополя

Севастополь, 3 февраля. Тоннель, проходящий под площадью Лазарева, обнаружили рабочие во время строительных работ в Севастополе.

Земельные работы ведутся в рамках реализации проекта по реконструкции улицы Большая Морская. Из-за обнаружения тоннеля, который может представлять историческую ценность, работы приостановили.

По словам севастопольца Арсения Буравеля, тоннель открыли еще в октябре. Но подрядчик не хотел останавливать реконструкцию.

В итоге из-за внимания общественности к находке 20-метровый тоннель полностью раскопали. Им занялись сотрудники управления охраны объектов культурного наследия города.

Не исключено, что тоннель мог вести к школе, которая работала в годы Великой Отечественной войны. Все найденные артефакты на Большой Морской передадут специалистам, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что власти Балаклавы объявили конкурс проекта по озеленению общественных пространств города.

 

Новости партнеров

Новости партнеров