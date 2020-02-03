МЧС предупредило крымчан об ураганном ветре в ближайшие часы

Симферополь, 3 февраля. Ураганный ветер и сильный дождь ожидаются в ближайшие часы в Крыму, сообщили в республиканском ГУ МЧС России.

3 февраля подует ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Жителей полуострова попросили быть осторожными. Выход в море опасен для жизни, вероятны нарушения электроснабжения.

На этой неделе возможно похолодание, мокрый снег и гололедица на дорогах, пишет ForPost.

Небольшое похолодание пообещали синоптики в Москве и в Петербурге. Рабочая неделя началась с сильных осадков в виде мокрого снега.