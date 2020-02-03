Власти Балаклавы начали планировку новых общественных пространств

Севастополь, 3 февраля. Власти города Балаклава под Севастополем объявили конкурс на создание лучшего проекта по благоустройству общественных пространств.

Дизайнеры представили проекты озеленения скверов и парков в финале архитектурного воркшопа. Разработки лягут в основу технического задания для подрядчиков.

Участники конкурса уверены, что территория, на которой ранее проходила железная дорога, может стать точкой притяжения для туристов. Они предложили разбить здесь современную аллею и поделить ее на несколько зон — для взрослых и детей.

Проекты благоустройства также включают реконструкцию городских парков. Дизайнеры предлагают сохранить эти площадки в историческом виде, передает ForPost.

Ранее сообщалось, что севастопольские власти начали планировку 65 га земли на Корабельной стороне. Параллельно идет реконструкция центральных улиц и площадей города.