Севастопольцев попросили покинуть дома из-за взрывоопасного предмета

Севастополь, 31 января. Специалисты обезвредят взрывоопасный предмет в поселке Любимовка, сообщили в департамент общественной безопасности Севастополя.

Работы начнутся 31 января в 9 утра. Специалисты перекроют участок дороги в поселке в районе моста через реку Бельбек.

Движение транспорта также ограничат на подъезде к поселку Кача. Опасную зону оцепят, жителей близлежащих домов попросили покинуть дома. Их расместят в школе №27, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в центре Краснодара.

Летом 2019 года в Красносельском районе Петербурга нашли более 50 мин и снарядов времен войны.