Полиция подключится к борьбе с незаконными свалками в Севастополе

Севастополь, 30 января. В ГУ МВД России по Севастополю поддержали иницативу о межведомственной группе для проверок незаконных свалок.

Рабочая группа будет ежедневно проверять различные локации, чтобы не допустить появление нелегальных свалок в городе. Эта идея была предложена на заседании севастопольского комитета по градостроительству в конце 2019 года.

Депутаты Заксобрания Севастополя получили ответ УМВД по городу, в котором ведомство сообщает об отправке пятерых сотрудников. В городской прокуратуре отметили, что эта деятельность не совсем соответствует прокурорским функциям, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя приступили к планировке участка в 65 га на Корабельной стороне.

Напомним, что в РФ реализуется мусорная реформа. За ее выполнением следит Российский экологический оператор (РЭО).