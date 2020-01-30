Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Общество

Власти Севастополя начали планировку земли на Корабельной стороне

45
0 Оставить комментарий

Власти Севастополя начали планировку земли на Корабельной стороне

Севастополь, 30 января. Власти Севастополя начали перспективную планировку 65 га земли на Корабельной стороне, задание опубликовано на сайте городского департамента архитектуры.

Территория планирования находится между двумя кадастровыми кварталами по улицам Генерала Мельника и Горпищенко. Как рассказала руководитель НИИ ГАИС Елена Шадрина, документация была подготовлена в соответствии с техническим заданием.

«В задании могут быть общие слова, а фактура, что надо предусмотреть при проектировании, — это нам, конечно, рассказывает правительство», — пояснила Шадрина, ее слова приводит ForPost.

Напомним, что в Севастополе ведутся масштабные работы по реконструкции центальных улиц и площадей. Ранее рабочие обнаружили подземный ход во время земельных работ на площади Ушакова.

Специалисты не исключили, что это может быть ливневая канализация, которая была построена еще до Великой Отечественной войны.

В Крыму также продолжается реализация проекта строительства исторического парка «Федюхины высоты». Рабочие уже озеленили Генуэзскую усадьбу.

Новости партнеров

Новости партнеров