Севастопольские библиотеки в год выдают детям более миллиона книг

Севастополь, 28 января. Детские библиотеки Севастополя в год выдают детям более миллиона книг. Такие данные во вторник привела руководитель Центральной библиотечной системы для детей Елена Панченко.

По ее словам, всего в севастопольские библиотеки записано 55 тыс. читателей. Благодаря творческому подходу и живому общению маленькие севастопольцы не испытывают скуки во время похода за новой книжкой, пишет ForPost.

Местные библиотеки устраивают конкурсы, игры, интеллектуальные викторины и даже интернет-мосты с читателями из других регионов, поэтому распространенный стереотип о том, что в читальном зале должно быть тихо, уже не актуален. При этом Панченко утверждает, что библиотеки не рассматривают Интернет как своего прямого конкурента.

«Мы находим в нем свою нишу, помогая детям ориентироваться в этом огромном мире информации, сайтов, помогая найти полезные ресурсы», — пояснила она.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин еще в 2017 году заявлял о необходимости привлечь больше средств на развитие библиотек в России. Глава государства подчеркнул, что библиотеки остаются центрами просвещения и уникальным хранилищем знаний, поэтому их так важно развивать.