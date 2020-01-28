Власти Крыма предложили ввести уголовную ответственность за незаконную застройку

Симферополь, 28 января. Власти Крыма рассматривают возможность введения уголовной ответственности за незаконную застройку в республике. Соответствующие предложения будут направлены в федеральные органы власти. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ущерб должен компенсировать тот, кто начал строить, с уголовным привлечением. Местные органы власти имеют все рычаги для недопущения незаконной застройки на своих территориях. Однако часто не контролируют процесс», ― отметил Аксенов.

Отмечается, что под уголовную ответственность могут попасть владельцы и директоры компаний, которые ведут строительство без разрешительных документов. Кроме того, наказание предполагает и возмещение ущерба в случае, если были потрачены бюджетные средства, пишет ForPost.