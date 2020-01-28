Дорожные рабочие случайно раскопали старинное здание в Севастополе

Севастополь, 28 января. Дорожные рабочие, ремонтирующие Большую Морскую улицу в Севастополе, случайно обнаружили руины старинного здания и рельсы. Об этом сообщили местные краеведы.

Председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Вадим Падалка напомнил строителям, что из-за находки необходимо приостановить работы.

«Просматривается угол большого сооружения, возможно, подвального помещения. Там возможны интересные находки», — поделился историк в разговоре с журналистом ForPost.

Эксперты выдвинули несколько версий, чем являются найденные руины. Так историки предполагали, что это часовня в честь св. Николая.

Согласно другому, более распространенному, мнению, строители раскопали дом известного жителя, купца Василия Хлудова. Ранее большинство историков было уверено в том, что здание находилось в ином месте.

«Дело в том, что довоенная и дореволюционная конфигурация этой площади хорошо известна. Предполагалось, что дом с магазином «Черноморочка» соответствует старому дому по адресу: улица Большая Морская, 2», — пояснил местный депутат Вячеслав Горелов.

Известно, что Василий Хлудов из старого купеческого рода, собирал русские книги и иконы. В конце XIX века в его доме располагалось Севастопольское городское собрание, а в годы первой мировой войны здесь разместился временный крепостной госпиталь N 2. Затем, во время Великой Отечественной войны, здание подверглось разрушению и не было восстановлено.

Историки не надеются на реставрацию здания, но высказывают уверенность в большом количестве интересных находок, связанных с ним.