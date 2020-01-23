Убийца посетителя кафе в Севастополе предстанет перед судом

Симферополь, 23 января. Прокуратура утвердила обвинительное заключение мужчине, который зарезал посетителя бара в Севастополе. Следствие завершило работу по делу об убийстве, которое произошло в феврале 2019 года. Об этом сообщили в СК РФ по Севастополю.

Инцидент произошел в прошлом году в караоке-бар «Бенефис». В три часа ночи в помещение ворвались трое вооруженных людей и напали на двух гостей заведения. Потасовка привела к тому, что один из посетителей получил ножевое ранения и скончался. Жена погибшего рассказала, что все происходило на ее глазах. Она отметила, что преступники были пьяны, агрессивны и не реагировали на замечания окружающих, передает ForPost.

Правоохранители задержали одного дебошира. Им оказался 42-летний выходец из Дагестана. Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. Его взяли под стражу. Остальных объявили в розыск.

Мужчина признал свою вину. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он был вменяем и осознавал опасность своих действий.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.