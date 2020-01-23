Симферополь, 23 января. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров пригрозил инициаторам марша на Крым. По его словам, любые действия, которые направлены на нарушение суверенной границы России, будут пресекаться арестом.

Как уточнил Умеров, он не питает иллюзий насчет того, что акция соберет массовку. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар объяснил, что это является полным провалом на Украине политики запрещенной в России организации «Меджлис1 крымскотатарского народа». Умеров пригрозил арестом инициаторам марша на Крым.

Как пишет РИА Новости, по словам Умерова, участники организации прибегают к радикализации своей деятельности. Он выразил сомнение в том, что украинские политики будут в первых рядах марша.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

При этом Украина продолжает считать Крым своей территорией. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.

1 Организация запрещена на территории РФ.