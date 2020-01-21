Симферополь, 21 января. Компания «Атан», которая является участником соглашения с Советом министров Республики Крым в части стабилизации цен, со среды снижает стоимость дизельного топлива и сжиженного газа на один рубль. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, цена дизельного топлива с 22 января составит 48,25 рубля за литр. Аксенов анонсировал снижение цен на дизель и газ в Крыму.

«Также с завтрашнего дня на автозаправках «Атан» будут снижены цены на сжиженный газ на один рубль — до 23,25 рубля», — написал Аксенов.

В октябре 2019 года компания, которая является крупнейшим торговцем топливом на полуострове, в рамках соглашения с правительством республики уже снизила цены на дизельное топливо в общей сложности на 1,70 рубля.

Как пишет ForPost, Аксенов выразил надежду, что и другие участники топливного рынка поддержат инициативы по стабилизации цен.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик спрогнозировал снижение цен на бензин после открытия железнодорожной части Крымского моста. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто президентом РФ Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев до сегодняшнего дня считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».