Большой фестиваль для мам пройдет в Севастополе

Севастополь, 21 января. Большой фестиваль для матерей MamFest состоится в Севастополе 9 февраля. Мероприятие ориентировано на женщин с детьми, беременных женщин, женщин, которые пока только планируют завести ребенка, и на бабушек.

В рамках MamFest планируется проведение мастер-классов по ряду направлений: здоровье, красота, материнство, беременность, кормление детей, бизнес для мам и так далее. Кроме того, фестиваль даст возможность отдохнуть, а также найти новые знакомства для общения и продвижения своего дела, пишет ForPost.

Детям тоже скучать не придется. С ними будут работать аниматоры, которые обучат маленьких гостей фестиваля рисованию, бумагопластике и изготовлению украшений из глины.

Отметим, что теме материнства уделяют внимание не только на общественном, но и на государственном уровне. Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет сферы применения маткапитала. Речь идет о предоставлении россиянам возможности использовать соответствующие средства на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке.

В скором времени может быть также увеличено число получателей материнского капитала. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выступил с предложением разрешить выплату маткапитала для матерей, родивших первенца, и увеличить объем поддержки для женщин, у которых появился второй ребенок. Эти меры позволят улучшить материальное положение российских семей и стать подспорьем для положительного развития демографической ситуации.