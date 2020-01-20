Жителя Крыма обвинили в шпионаже в пользу Украины

Москва, 20 января. Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины, об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

«По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы», ― написал Полозов в Facebook.

Полозов сообщил, что Яцкина задержали в Крыму в октябре прошлого года, на данный момент он содержится в СИЗО «Лефортово», пишет «Царьград». Адвокат задержанного крымчанина отметил, что Яцкин является многодетным отцом, скоро в его семье будет пополнение, сообщает радио Sputnik.

Ранее Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко, который признан виновным в шпионаже. Подсудимый получил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.