Власти Крыма и Севастополя договорились о границах между субъектами

Симферополь, 20 января. Руководство Крыма и Севастополя согласовали и подписали документ, который установит границы между субъектами.

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев достигли соглашения о необходимости данной меры для решения ряда вопросов в регионах. Кроме того, документ позволит дать более подробное описание границ между субъектами, передает РЕН ТВ.

По словам Развожаева, в скором времени пакет документов будет направлен в Законодательное собрание для ратификации.

Он также отметил, что фиксация границ позволит утвердить генеральный план Севастополя.