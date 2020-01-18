Херсонес будет принимать всех желающих бесплатно на Крещение

Севастополь, 18 января. В день празднования Крещения Господня в Севастополе будет организован бесплатный вход в историко-археологический музей-заповедник Херсонес. Сообщается, что свободно посетить его смогут как местные жители, так и гости полуострова.

«Работать музей-заповедник 19 января будет в штатном режиме — с 8:00 до 18:00» – сообщает местное издание ForPost.

Также утром в тот день в Свято-Владимирском соборе пройдет Божественная литургия, на площади возле собора состоится обряд Великого освящения воды, а после начнется Крестный ход в Карантинную бухту, где произойдет освящение воды Черного моря и крещенское купание.

Напомним, ранее российские врачи рассказали, как окунаться в прорубь на Крещение незакаленным людям.