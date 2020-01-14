Рабочие нашли подземный ход при реконструкции площади Ушакова в Севастополе

Севастополь, 14 января. Небольшой подземный ход нашли строители во время реконструкции площади Ушакова в Севастополе, сообщил врио главы департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Речь идет о части ливневой канализации, построенной в послевоенные годы. По словам Горлова, подземный ход уже осмотрели специалисты, реконструкция продолжается.

По словам историка Юрия Падалки, ливневая канализация могла быть построена еще до Великой Отечественной войны. Несмотря на желание закончить реконструкцию площади, нужно было обратиться в Севнаследие, добавляет он.

С Падалкой согласен и депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов.

«Площадь Ушакова раньше носила название «площадь Новосильцевская», до этого — Театральная, а до этого — Фонтанная», — пояснил депутат, его слова приводит ForPost.

Происхождение подземного хода Горелов связал с водоотводом для фонтанов.

Ранее сообщалось, что рабочие нашли старинные банкноты во время реставрации дачи Стамболи в Феодосии.