Пограничники нашли в Крыму тайник с боеприпасами

Симферополь, 14 января. Пограничники нашли тайник с боеприпасами в заброшенной хозяйственной постройке в селе Заветное, расположенном на берегу Керченского пролива. О случившемся рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

«Пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, специалисты нашли гранату Ф-1, три гранаты РГ-42 и запалы к ним, имитационный пороховой взрывпакет, свыше 200 патронов калибра 7,62 миллиметра и четыре капсюль-детонатора.

Все обнаруженные в Крыму предметы изъяли, эксперты устанавливают владельца боеприпасов.

Напомним, что в августе крымские спасатели нашли авиабомбу и 1,7 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили в крепости Керчи. Предметы извлекли и передали сотрудникам специального морского отряда МЧС по Крыму. Боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили.