Аэропорт Симферополя принял более 100 тысяч человек за новогодние праздники

Симферополь, 13 января. Пассажиропоток аэропорта Симферополя не изменился по сравнению с прошлым годом после запуска поездов по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Международный аэропорт Симферополя в новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тысяч пассажиров, что аналогично показателям прошлого года», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года воздушная гавань приняла более 300 пассажирских рейсов. В новогодние праздники полеты в Крым выполняли 12 авиакомпаний по 15 направлениям. В этом году в Крым стали летать самолеты из Ижевска, Уфы и Перми. Кроме того, была увеличена частота рейсов в Москву и Новосибирск.

Пик пассажиропотока пришелся на 5 января ― более 10,2 тысячи человек, а самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Переправа является самой длинной в России, ее протяженность составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика.

Торжественная церемония запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялась 23 декабря. В ней принял участие президент РФ Владимир Путин, который проехал по переправе через Керченский пролив в кабине машиниста поезда, а также пообщался с рабочими-мостовиками. Затем первый поезд сообщения «Петербург — Севастополь» пересек пролив.