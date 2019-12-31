Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 1 января

Симферополь, 31 декабря. Метеорологи предупредили о приближающемся шторме в Республике Крым на 1 января. В связи с ухудшением погодных условий, спасатели переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в крымском управлении МЧС РФ.

«В связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный ветер 17-22 м/с.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды, экстренные службы полуострова находятся в полной готовности.

«Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Профильные ведомства и службы оповещены об ухудшении погодных условий» — заявил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве усилился ветер, на дорогах гололедица. В связи с этим городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда