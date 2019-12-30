Пограничники задержали двух украинцев на границе с Крымом

Симферополь, 30 декабря. Два гражданина Украины пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу в Крыму. Нарушители задержаны сотрудниками погранслужбы. Об этом говорится в сообщении крымского погрануправления ФСБ России.

Граждане сопредельного государства пытались пройти в обход существующих пунктов пропуска.

«Оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на территории полуострова нарушители перебивались случайными заработками.

Ранее ФАН сообщал, что отсидевший срок украинец хотел тайком пробраться в Крым в поисках лучшей жизни. Мужчина двигался из Херсонской области (Украина) перебежками вдоль залива Сиваш и пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска «Перекоп». У задержанного был рюкзак с вещами первой необходимости, а также копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины.