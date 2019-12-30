Развожаев рассказал о реализации ФЦП в Севастополе

Севастополь, 30 декабря. Кассовое исполнение федеральной целевой программы развития Крыма (ФЦП) в Севастополе на 28 декабря составило 62%, заявил врио губернатора города Михаил Развожаев на пресс-конференции

Он также сообщил журналистам, что только 56% средств подкреплено реально выполненными работами. Развожаев отметил, что выполнение плана могло быть стопроцентным при заключении контрактов по канализационно-очистным сооружениям «Южные», медучреждениям и технопарку.

«Я рассчитывал, что по ряду знаковых объектов удастся привлечь федеральных игроков и заключить контракты в этом году», — прокомментировал Развожаев, его слова приводит ForPost.

Губернатор Севастополя предложил создать некие «фильтры» для участников тендеров. Это касается опыта реализации проектов, банковских гарантий.

Развожаев также добавил, что серьезные подрядчики внимательно изучают требования к проектам. Они находят существенные недоработки и сообщают об этом.

Ранее Развожаев рассказал об общении с жителями Севастополя. Он назвал соцсети важным каналом коммуникации.