Учителям и медикам Севастополя поднимут зарплату в 2020 году

Симферополь, 29 декабря. Власти Севастополя решили увеличить зарплаты педагогов в 2020 году, проект постановления приняли на заседании городского правительства.

Глава департамента образования Елена Богомолова напомнила, что базовые оклады не менялись в течение последних трех лет

«Если у нас по педагогам была базовая ставка 10 100 рублей, то она стала 14 700. Если была по воспитателям 9950 рублей, то она будет 14 650 рублей», — пояснила чиновница, ее комментарий приводит ForPost.

Базовые оклады увеличат сотрудникам учреждений культуры, спорта и здравоохранения. По словам врио губернатора Михаила Развожаева, власти давно ведут работу по увеличению заработных плат бюджетников.

Он подчеркнул, что у педагогов и медиков будет более устойчивое материальное положение. Развожаев добавил, что власти Севастополя также планируют проиндексировать надбавки.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения России направило письмо в Минтруд с просьбой рассмотреть варианты увеличения заработной платы педагогам в регионах.

В этом году нехватка кадров для школ и детских садов увеличилась в несколько раз. В школах не хватает 25% учителей, в дошкольных учреждений — 11% работников.