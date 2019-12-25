Жизнь в Крыму станет дешевле после открытия железнодорожного сообщения

Севастополь, 25 декабря. Премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту затраты на пассажирские перевозки и доставку грузов снизятся, что отразится на себестоимости импортируемых товаров.

Во время открытия движения поездов по Крымскому мосту министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил президенту России Владимиру Путину, что до запуска грузовых поездов необходимо наладить автоматику, а также организовать пункт досмотра и полностью закончить электрификацию крымских железных дорог, где по-прежнему остаются неэлектрифицированные участки.

Министр отметил, что работы нужно завершить в сжатые сроки, на это планируется потратить более 38,8 млн руб. Путин поручил запустить сообщение грузовых поездов 1 июля.

Директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал заявление премьер-министра РК Гоцанюка утрированным.

«То, что себестоимость товаров уменьшится в разы – это, конечно, преувеличение. По тем оценкам, что я видел, можно ожидать снижения уровня цен, в том числе на продовольствие, процентов на двадцать. Дело в том, что наценка на то, что сегодня все товары в Крым идут автомобильным транспортом, составляет примерно те же 20%. Так что запуск грузового железнодорожного сообщения с Крымом позволит снизить цены, но не критично, не в разы», – сказал Зубец в беседе с ForPost.



Также эксперт подчеркнул, что эффект от запуска грузовых поездов будет быстрым, но «смазанным» из-за начала туристического сезона.

По мнению Зубца, электрификация железной дороги не единственная проблема полуострова, которая влияет на цены. Среди прочих и водообеспечение Крыма. Решение этого вопроса, на взгляд экономиста, возможно либо через урегулирование отношений с Украиной, либо через прокладку альтернативной системы коммуникаций.

Напомним, что Крымский полуостров воссоединился Российской Федерации после референдума 16 марта 2014 года, в связи с событиями и сменой власти на Украине.

