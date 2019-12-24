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Экономика

Новый туристический кластер хотят организовать на западе Крыма

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Новый туристический кластер хотят организовать на западе Крыма

Симферополь, 24 декабря. Глава Дирекции Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя Андрей Никитченко заявил, что обновленная программа включает финансирование создания туристического кластера на западе полусотрова.

Программу ФЦП обновили летом 2019 года. Никитченко пояснил, что было предусмотреть финансирование разработки техническо-экономического обоснование для новых инфраструктурных мероприятий.

 «Создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова, создания в западном Крыму нового туристического кластера с нуля», – отметил он.

Подробностей о том, каким будет новым туристический кластер в Крыму, пока не сообщается. Как пишет ForPost, летом замглавы Минэкономразвития Крыма Татьяна Малий заявила о рассмотрении федеральными властями вопроса о финансировании пяти яхтенных марин.

Стоянки планировалось организовать в Керчи, Ялта, Евпатории, Коктебеле и в Саках. На проектирование необходимо не менее 450 млн рублей.

На западе Крыма находятся такие крупные города, как Севастополь, Инкерман, Евпатория, Ялта, пгт Черноморское, поселок Мирный, села Окуневка и Поповка. В этой части полуострова много диких пляжей, территория не оборудована для туристов, не хватает важной инфраструктуры.

Источник: РИА Новости
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