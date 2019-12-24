Симферополь, 24 декабря. Производство электромобилей, начавшееся в Крыму после воссоединения с Россией, в 2020 году будет полностью обеспечено отечественными деталями. Об этом рассказал директор научно-производственного предприятия «Эльтавр» Михаил Демурия.

По его словам, в Крыму начнут выпускать электромобили только из российских деталей, разработчики машин завершили испытания аналогов зарубежных датчиков и агрегатов. На данный момент устройства проходят сертификацию для последующей установки на электробусы и электрогрузовики.

Как пишет ТАСС, опытный образец электробуса «Эльтавр-дилижанс» был собран на крымском предприятии в конце 2015 года. Через год в Симферополе вышел первый грузовой вариант машины. При этом мелкосерийное производство электробусов идет более двух с половиной лет, а электрогрузовиков — с 2019 года.

Ранее стало известно, когда первый российский электромобиль запустят в производство.

Серийное производство первого отечественного электромобиля Zetta начнется, согласно планам, в первом квартале 2020 года, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Как рассказывал гендиректор производящей машину одноименной компании Денис Щуровский, стоимость изобретения будет начинаться от 450 тысяч рублей. За эти деньги можно будет приобрести автомобиль в базовой комплектации с передним приводом и батареей на 200 километров хода.

Компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса на 99% состоит из деталей российского производства. Производитель импортирует из Китая только батарею, но в стоимостном выражении локализация Zetta составляет около 50%.