Авиационную бомбу времен войны вывезли из центра Севастополя

Севастополь, 24 декабря. Специалисты экстренных служб Севастополя вывезли из центра города авиабомбу, которая была найдена сегодня во время ремонтных работ в районе улицы Шмидта. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ МЧС России.

Информация об обнаружении авиабомбы поступила в экстренные службы в понедельник в 16:30. На место срочно выдвинулся специализированный отряд ГУ МЧС и пожарные. Прибыв, экстренные службы занялись идентификацией опасного предмета и обеспечением безопасности. Ход работ контролировал лично губернатор Севастополя и начальник чрезвычайного ведомства.

«Боеприпас времен Великой Отечественной войны – авиабомба SD-50, стоявшая на вооружении Германии. Оперативно прибыли все силы и средства, приостановлено движение по улице Большая Морская, произведено оцепление. Все меры предосторожности соблюдены», – прокомментировал начальник Главного управления Дмитрий Козлов.

Осмотр бомбы проводился в течение часа. Люди, проживающие в домах поблизости, были в соответствии с инструкцией эвакуированы в Театр имени Лавренева. В 20:44 автомобиль, транспортирующий бомбу, в сопровождении колонны спецтехники выдвинулся из центра города. После авиаснаряд уничтожат.

Ранее в Берлине из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны в районе Хеллерсдорф было решено провести эвакуацию 13 тысяч человек, сообщает Газета.ru.