Севастопольцы объяснили отказ от натуральной елки на Новый год

Симферополь, 23 декабря. Более половины жителей Севастополя поставят искусственную елку в Новому году. Они считают, что этим помогают природе.

Крымчане выступают за бережное отношение к природе, пишет ForPost. По данным социологического опроса, живую елку поставят только 24% респондентов.

Искусственную ель выбирают 57% респондентов, при этом 14% севастопольцев не будут украшать дом. Они заявили, что без снега нет праздничного настроения. Еще 2% опрошенных решили украсить квартиру «дождиком», а 3% — повесить елочные игрушки на пальму.

По словам одного из респондентов, через 30 лет искусственные елки заменят голограммы. С каждым годом число людей, которые отказываются от натуральных елок, становится все больше. Он объяснил это тем, что многие ответственно относятся к богатствам природы.

Ранее эксперты Роспотребнадзора посоветовали, как правильно выбирать елку на Новый год.