Севастопольский авангардист раскрыл тайну новогодних елок-конусов

Севастополь, 22 декабря. Главная елка Севастополя заняла 38-е место в рейтинге самых высоких елей страны. Высота новогоднего дерева составила 19,5 метра.

Самой высокой в стране стала елка в Красноярске ― 55 метров. Ялтинская ель высотой 18 метров заняла 39-ю строчку. Примечательно, что из всех 52 елей, которые участвовали в конкурсе, только три живые ― в Москве (27 метров), Уфе (30 метров) и Брянске (15 метров).

Почти все новогодние ели в российских городах выполнены в форме конуса. Простые геометрические формы сначала удивляли россиян и радовали, но сейчас некоторые высказываются за более естественные формы.

Севастопольский художник-авангардист Владимир Бойченко раскрыл тайну новогодних елок-конусов. Он объяснил, что смысл в конусовидных деревьях не эстетический, а скорее более утилитарный и экономический.

«Такую форму проще оформлять в рамках украшения и светового шоу. Елку обычной формы было бы украсить намного дороже, потому что в обычной ели пришлось бы оформлять и внешнее, и внутренне пространство. А здесь — раз-раз — и все готово», ― рассказал Бойченко в комментарии ForPost.

Ранее аналитики сервиса Туту.ру провели исследование, раскрывающее секреты создания новогоднего настроения у россиян. По результатам опроса, проведенного сервисом, выяснилось, что главными источниками новогоднего настроения у жителей России являются елка, запах мандаринов, «особые» фильмы и процесс подготовки праздничного стола.