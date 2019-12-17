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Крымчанина приговорили к 17 годам тюрьмы за заказ убийства

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Крымчанина приговорили к 17 годам тюрьмы за заказ убийства

Симферополь, 17 декабря. Жителя Евпатории приговорили к 17 годам лишения свободы за заказ убийства. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Было установлено, что 41-летний крымчанин решил убить своего делового партнера, чтобы избавиться от долга в размере четырех миллионов рублей и получить строительный бизнес. Стать исполнителем убийства он убедил своего знакомого, занимавшегося рукопашным боем, взамен пообещав ему денежное вознаграждение. 38-летнего мужчину задушили удавкой. Позже тело убитого сбросили в Михайловское озеро.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след преступников.

«Благодаря правильно выбранной следователем тактике допроса получены признательные показания от исполнителя заказного убийства, который рассказал об обстоятельствах и указал место уничтожения похищенных вещей потерпевшего», — сообщили в пресс-службе СК России по Крыму, передает ForPost.

Исполнитель убийства был приговорен к 12 годам лишения свободы. Организатор преступления был осужден на 17 лет колонии строгого режима.

Источник: ForPost
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