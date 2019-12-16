Назван топ-5 самых популярных схем мошенничества в Крыму

Севастополь, 16 декабря. Министерство внутренних дел Крыма составило рейтинг наиболее распространенных мошеннических схем 2019 года.

Самым распространенным инструментом для мошенничества стала мобильная связь. Мошенники претворялись родственниками жертвы и говорили, что попали в неприятную ситуацию, которую можно урегулировать «подмазав» нужных людей. После этого мошенники просили и перевести денежные средства через телефон. При этом злоумышленники торопили жертву, не давая время на размышление.

Вторую строчку рейтинга занимает хищение денежных средств с банковских карт. В этом случае мошенники также использовали мобильной связью. Преступники совершали телефонный звонок жертве, представляясь сотрудниками банка, после чего сообщали о возникновении неких проблем для решения которых необходимо сообщить номер карты, договора, пин-код и другие личные данные. После такого разговора жертва лишалась средств, которые хранились на карте.

На третьей строчке звонок от «ведущего радиостанции», который сообщал жертве о победе в розыгрыше призов. При этом для получения приза «победителя» просили оплатить налог, совершив перевод на специальный банковский счет или номер телефона.

Обмануть может и гадалка. В полиции предупреждают, что такого рода преступления зачастую совершают представители определённых мигрирующих этнических групп.

Четвертую строчку рейтинга занимают гадалки и ясновидящие. Основным местом их работы по-прежнему остаются людные места. Злоумышленники с легкостью овладевают доверием жертвы, обещая уладить все проблемы с помощью простого магического ритуала. После этого жертва самостоятельно отдает деньги мошенникам.

На пятой строчке мошенники, действующие под видом сотрудников социальной защиты. Злоумышленники ходят по квартирам, предлагая оформить пособия или льготы за «символическую плату». После получения денежных средств мошенники исчезали, передает ForPost.