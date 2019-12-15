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Крымский мост подсветили цветами российского флага

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Крымский мост подсветили цветами российского флага

Симферополь, 15 декабря. Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага. В ночь на воскресенье подсветка заработала в тестовом режиме.

Арочную часть моста через Керченский пролив украсили светодиодной подсветкой в цветах российского триколора. Подсветку самой высокой части моста включили в тестовом режиме. С 23 декабря, когда будет открыта железнодорожная часть Крымского моста, подсветка будет работать каждую ночь.

Россияне в Сети поделились впечатлениями от зрелища. Нашлись и те, кто уже успел проехать по мосту ночью и лично оценить новую подсветку.

«Сказочное зрелище!!!» ― отметила nadiya_arm.

«Видали вчера ночью, супер», ― написал appliantologist.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что глава государства Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря.

В начале декабря жители Крыма обратили внимание на двухэтажный поезд, мчащийся по мосту через Керченский пролив. Крымчане выложили видеосвидетельства увиденного в Интернет.

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