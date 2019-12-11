В Севастополе назвали три главных для города события уходящего года

Севастополь, 11 декабря. Отставка губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, выборы нового состава парламента города Севастополя и запуск поездов с материка в Крым попали в топ главных событий уходящего года в Севастополе.

Заслуженный артист России Виталий Таганов в комментарии изданию ForPost особо отметил именно запуск поездов.

«Мы давно не ездили в поездах, а поезд, по-моему, это неотъемлемая часть человеческого существования. Для меня он многое значит. Я вырос в СССР и много ездил по стране, поэтому поезда для меня важны», — рассказал актер.

Это мнение разделила социолог, преподаватель Севастопольского государственного университета Ольга Ярмак. Она подчеркнула, что согласно данным социологических опросов, отсутствие ж/д-cообщения с материковой Россией было главной проблемой для местных жителей, но теперь она решена.

«Дай бог, чтобы поезда ходили не только в Санкт-Петербург и Москву, но и в другие города», — добавила она.

Член Общественной палаты России Наталья Кирюхина напомнила о реконструкции улицы Большая Морская, назвав ее главным событием не одного года, а десятилетия.