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Акция «Записки Деду Морозу» помогает исполнить мечты «особенных» детей в Крыму

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Акция «Записки Деду Морозу» помогает исполнить мечты «особенных» детей в Крыму

Симферополь, 11 декабря. Каждый желающий может исполнить мечту «особенных» детей в рамках новогоднего добровольческого проекта «Записки Деду Морозу» в Крыму.

В организации «Добро мира. Волонтеры Крыма», которая стала инициатором проведения акции, рассказали, что любой житель полуострова может помочь детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто остался без попечения родителей. Волонтер в беседе с Forpost пояснила, что идея родилась четыре года назад в преддверии Нового года на встрече с детьми-сиротами.

«Оказалось, что мечты у них не масштабные, как у обычных людей, а совсем элементарные: игрушки, куклы. Так как не было ничего, кроме салфеток, все свои записки они написали на них — отсюда и название акции», — отметила волонтер.

Руководитель организации Наталья Мартынец подчеркнула, что в настоящее время более двух тысяч детей принимают участие в акции.

«Первая акция была больше для меня и моих друзей, но нашла такой отклик в сердцах наших жителей, что все эти годы она существует благодаря им – людям, которые хотят подарить кому-то частичку тепла под Новый год», — сказала Мартынец.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно зайти в группу волонтерского движения «Добро мира. Волонтеры Крыма», где вывешиваются списки детей и их желания, и оставить свою фамилию, имя, номер телефона. Подарок можно будет вручить лично или же отнести на пункт сбора.

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