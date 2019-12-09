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Власти Севастополя помогут восстановить разгромленный центр для детей-инвалидов

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Власти Севастополя помогут восстановить разгромленный центр для детей-инвалидовМосква, 9 декабря. Неизвестные разгромили помещение центра помощи детям-инвалидам в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по городу Севастополю.

Помещение принадлежало общественной организации «Особые дети», оно предназначалось для занятий с детьми-инвалидами.

По словам члена Общественной палаты Севастополя Натальи Кирюхиной, помещение центра было восстановлено силами родителей.

«В помещении силами родителей долго делали ремонт, чтобы начать работать с детьми Севастополя. На новой площадке могли стартовать новые проекты для детей с ментальными нарушениями», — пояснила Кирюхина.

Она также добавила, что в помещении был проведен капитальный ремонт. Была проведена замена электропроводки, а также систем канализации, отопления и вентиляции, передает ForPost.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти города окажут помощь в восстановлении центра.

«Надо будет оказать помощь, восстановить утраченное имущество, но и вообще оказать содействие», – сказал губернатор.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения для установления лиц, причастных к данному преступлению. 

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Источник: ForPost
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