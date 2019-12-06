В Севастополе открылась выставка вооружений ЮВО

В пятницу, 6 декабря, в Севастополе открылась выставка вооружения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, которая отмечает свое пятилетие. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Именно подразделения 4-й армии взяли под защиту крымское небо в 2014 году, еще до начала создания структурного объединения. 4-я армия включает в себя перехватчики типа Су-30 на авиабазе «Бельбек» под Севастополем, а также дивизионы «Панцирь-1С» и С-400, расположенные в Джанкое, Евпатории, Севастополе и Феодосии. Именно эти подразделения 4-й армии обеспечивают противоракетную оборону российского полуострова со стороны границы с Украиной и защищают Крымский мост.

Сегодня все желающие смогли своими глазами увидеть боевые машины и зенитные комплексы, стоящие на вооружении 4-й армии. Военные продемонстрировали некоторые элементы развертывания боевых единиц. Никаких ограждений не было, все желающие могли подойти вплотную к технике, за исключением кабин управления, где находится секретная аппаратура, — внутрь не пускали.

Особый интерес к выставленным образцам вооружения продемонстрировали юные севастопольцы.

«Сегодня мы празднуем пятилетие основания 31-й дивизии противовоздушной обороны. Она была создана 1 декабря 2014 года. Воины нашего соединения круглосуточно охраняют воздушные рубежи РФ на юге страны и полуострове Крым. Сегодня на площади возле Дома культуры рыбаков представлены новейшие образцы военной техники, которые находятся на вооружении нашего соединения. А в самом Доме культуры пройдет собрание личного состава соединения, представителей администрации, ветеранов, вручение наград и небольшой праздничный концерт», — сообщил временно исполняющий обязанности командира 31-й дивизии ПВО, полковник Виктор Шаромов.

Он отметил, что крымские подразделения ПВО ежегодно признаются лучшими среди ЮВО, а 2 декабря стартовал очередной этап подготовки соединений полуострова на период зимнего обучения. Основные усилия будут направлены на поддержание высокой боеготовности вооружения и техники.