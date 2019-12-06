В Феодосии захоронили останки бойцов, павших в Крыму в годы Великой Отечественной войны

В пятницу, 6 декабря, в Феодосии состоялось перезахоронение останков бойцов, погибших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на торжественной церемонии.

В январе-мае 1942 года в Крыму разворачивались ожесточенные сражения между войсками Красной армии и немецко-фашистскими захватчиками. Местом, где прошли одни из наиболее ожесточенных боев, была высота 66,3 горы Окопная. Эта высота располагается в 5,5 км от узловой железнодорожной станции «Владиславовка».

С 27 февраля по 31 марта 1942 года бойцы 655-го стрелкового полка 404-й стрелковой дивизии 44-й армии вели бои за эту высоту. Потери только этого полка составили 833 человека: 435 бойцов погибли и 398 пропали без вести. Останки погибших солдат находятся на склонах горы Окопная, их поднимают поисковики в ходе ежегодной «Вахты Памяти «Ак-Монай».

В 2019 году в ходе «Вахты памяти» подняты останки 31 воина, из которых одного удалось опознать по смертному медальону. Это младший командир Эрвант Арутюнов (родился в 1912 году в Азербайджане). В настоящее время его останки готовятся для передачи на родину в середине декабря этого года.

«У меня сегодня радость, — сказал племянник опознанного бойца Мануил Арутюнян. — Нашелся брат моего отца, который пропал без вести в 1942 году. Никаких вестей не было. Это самое страшное. И пока человек живой, он ждет возвращения домой своего без вести пропавшего родственника. Если бы родители знали, что их сын погиб, им бы сначала было очень горько, но потом они бы смирились с этим. А моя бедная бабушка не могла смириться до конца своих дней. Она все время выходила на эту проклятую дорогу и смотрела на нее, будто требуя от нее возвращения двоих своих сыновей. И это продолжалось более 25 лет. И частенько она брала меня с собой, потому что у нее было плохое зрение и она не могла увидеть, кто идет по этой дороге. А соседи говорили ей, чтобы не ждала».

Было очень символично, что перезахоронение останков 30 защитников Крыма на феодосийском городском кладбище состоялось между двумя памятными датами России — Днем неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, и Днем Героев Отечества, празднуемым 9 декабря.

Траурно-торжественная церемония прощания с погибшими красноармейцами прошла с воинскими почестями. Все, что осталось от взвода погибших бойцов, поместилось в двух стандартных гробах. На верхнюю крышку каждого была поставлена солдатская каска образца 40-х годов прошлого века. Священник феодосийского православного храма провел панихиду, а военнослужащие полка ВДВ произвели выстрелы в воздух.

Как отметил глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко, на городском кладбище выделен специальный участок для захоронения воинских останков, которые постоянно находят поисковики. В дальнейшем это место может превратиться в мемориал воинской славы.

В вахте памяти «АК-МОНАЙ 2019» принимали участие поисковые отряды Крымской республиканской патриотической ассоциации общественных организаций «Отчизна», а именно: общественная организация «Тафрос» города Армянск, общественная организация «Патриот» поселка Нижнегорский, общественная организация «Ак-Монай» города Феодосия, общественная организация «Союз наследников традиций» поселка Красногвардейский, общественная организация «Сивашский плацдарм» Красноперекопского района, поисковый отряд «Штурм перекопа» города Джанкой, поисковый отряд «Азимут» города Севастополь, поисковый отряд «Память» поселка Кировское, поисковый отряд «Рубеж» города Старый Крым, поисковый отряд «Ичкинский партизан» поселка Советский, поисковый отряд «Рубеж» города Керчь.