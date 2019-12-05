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Аксенов сделал 31 декабря выходным для крымчан

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Аксенов сделал 31 декабря выходным для крымчан

Симферополь, 5 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря выходным днем, об этом он написал на странице в соцсетях.

Субботу 28 декабря власти Крыма сделали рабочим днем. Аксенов добавил, что выходной 31 декабря позволит крымчанам спокойно подготовиться к празднику.

«Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка», — написал крымский чиновник.

Ранее ForPost сообщил, что в Севастополе перед Новым годом откроется ярмарка. Распродажа заработает с 27 по 29 декабря на улице Героев Бреста.

В общей сложности в Крыму организуют более 120 ярмарок с товарами для новогоднего стола и подарками под елку.

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