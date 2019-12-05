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Пропавшего 16-летнего подростка ищут в Севастополе

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Пропавшего 16-летнего подростка ищут в Севастополе

Севастополь, 5 декабря. Поиски пропавшего 16-летнего подростка Ивана Бебешко продолжаются в Севастополе уже более недели.

Подросток пропал 26 ноября. Заявка о его пропаже поступила волонтерам спустя три дня ― 29 ноября. По данным на вечер среды, 4 декабря, участие в поисках принимают более 200 человек. Поиски проводятся при взаимодействии с сотрудниками МВД, СК, МЧС России.

Кроме того, ориентировки о пропаже подростка расклеиваются по городу. Активную помощь оказывает департамент транспорта Севастополя.

Как сообщает ForPost со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», рост Бебешко составляет 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Подросток одет в серую флисовую кофту и серые спортивные брюки с полосками.

Пропавшего 16-летнего подростка ищут в Севастополе

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