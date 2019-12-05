Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Крымские власти компенсируют стоимость жилья семьям с детьми

32
0 Оставить комментарий

Крымские власти компенсируют стоимость жилья семьям с детьми

Севастополь, 5 декабря. Новая программа поддержки семей с детьми начала работать в Крыму, на компенсацию из регионального бюджета стоимости покупаемого жилья предусмотрено до 900 тыс. рублей на одну семью.

Отмечается, что новая мера социальной поддержки заработала лишь в этом году, первые крымские семьи были проинформированы о готовых сертификатах.

Как пишет ForPost со ссылкой на «Крымскую газету», для участия в программе нужно, чтобы ребенок при рождении (с 1 января 2019 года. — Прим. ФАН) был зарегистрирован в Крыму, сами родители также должны быть уроженцами Крыма или проживать на полуострове не менее 10 лет.

По данным ресурса, обратиться за выплатой можно не позднее года со дня рождения ребенка. Кроме того, приобретаемое жилье должно соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, его нельзя покупать у родственников и в аварийных и ветхих домах.

Ранее в Государственной думе предложили выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку жилья.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров