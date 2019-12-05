Крымские власти компенсируют стоимость жилья семьям с детьми

Севастополь, 5 декабря. Новая программа поддержки семей с детьми начала работать в Крыму, на компенсацию из регионального бюджета стоимости покупаемого жилья предусмотрено до 900 тыс. рублей на одну семью.

Отмечается, что новая мера социальной поддержки заработала лишь в этом году, первые крымские семьи были проинформированы о готовых сертификатах.

Как пишет ForPost со ссылкой на «Крымскую газету», для участия в программе нужно, чтобы ребенок при рождении (с 1 января 2019 года. — Прим. ФАН) был зарегистрирован в Крыму, сами родители также должны быть уроженцами Крыма или проживать на полуострове не менее 10 лет.

По данным ресурса, обратиться за выплатой можно не позднее года со дня рождения ребенка. Кроме того, приобретаемое жилье должно соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, его нельзя покупать у родственников и в аварийных и ветхих домах.

Ранее в Государственной думе предложили выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку жилья.