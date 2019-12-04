Власти Крыма сообщили о росте турпотока с Украины

Симферополь, 4 декабря. Туристический поток в Крым с Украины растет с каждым годом. Соответствующее заявление сделал глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, этот факт говорит о признании простыми гражданами Украины российского статуса полуострова.

«Туристический поток в Крым из Украины возрастает с каждым годом. Все это говорит о неверии простых граждан соседнего государства в страшилки, которые рассказывают о Крыме их власти, а также признании российских курортов», — отметил Черняк.

По его словам, в 2019 году полуостров уже посетили более миллиона украинских туристов. Черняк также заметил, что многие туристы с Украины, однажды посетив Крым, повторно возвращаются, так как видят темпы развития курортных регионов полуострова.

Ранее сообщалось, что три четверти (76%) самостоятельно отдохнувших этим летом в Крыму туристов удовлетворены и готовы вернуться на полуостров в следующем году. Как сообщает сервис Biletix, оценивая положительные качества полуострова, 29% респондентов отметили пейзажи полуострова, 24% — благоприятный климат. Гостеприимство жителей Крыма оценили 9% участников опроса, транспортную доступность — 8% опрошенных.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Было проведен народный референдум в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Но Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что вопрос о принадлежности Крыма не подлежит обсуждению.