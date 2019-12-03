Угрызения совести заставили севастопольца выкинуть украденные вещи на помойку

Севастополь, 3 декабря. Житель Севастополя выкинул украденные стулья на помойку из-за угрызений совести и страха перед уголовным преследованием.

В Севастополе 41-летний мужчина украл четыре стула из магазина-пекарни, воспользовавшись моментом, когда в торговом зале отсутствовали посетители и персонал. Злоумышленнику удалось незаметно скрыться с места преступления вместе с похищенными стульями.

Мужчина спрятал украденную мебель, так как не знал, что с ней делать. Позднее злоумышленник осознал противоправность своих действий и решил избавиться от стульев из-за угрызений совести и страха перед уголовным преследованием. Несостоявшийся воришка выкинул украденные вещи на помойку, однако к этому моменту правоохранители уже вышли на след похитителя.

Владелец стульев обратился в полицию, после чего сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. В отношении мужчины было возбужденно уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Задержанному грозит до двух лет лишения свободы, передает ForPost.